Politecnico – Svelato il nuovo volto del Giuriati Sports Center

È stato inaugurato il nuovo Giuriati Sports Center. Lo storico impianto sportivo nel cuore di Città Studi, costruito nel 1929, ha cambiato volto grazie al restyling ad opera del Politecnico di Milano. L’ateneo ha investito circa 6,5 milioni di euro per riqualificarlo e renderlo una struttura sportiva all’avanguardia, all’insegna dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità energetica. Il Giuriati Sports Center sorge su una superficie di 36mila mq e al suo interno si possono praticare ben 12 discipline sportive: dal padel al calcio a 5, dal calisthenics al basket fino all’atletica leggera. Tra le novità ci sono il nuovissimo Giuriati Fit Center e l’arena polifunzionale per basket, volley e calcio a 5 indoor, oltre alla riqualificazione sulla storica palazzina che ospita spalti e reception. Rimesse a nuovo anche le aree verdi con 50 nuovi alberi. Questi, nel dettaglio, gli interventi di riqualificazione, cominciati nel 2019 e conclusi ad aprile 2021. Sono stati creati ex novo:

– il Giuriati Fit Center, 1200 mq di superficie distribuiti su tre piani: dispone di una palestra sviluppata in collaborazione con Technogym, che comprende i più innovativi prodotti e le soluzioni digitali per l’allenamento, oltre a sala corsi, sale mediche e spogliatoi;

– la nuova Arena polifunzionale per basket, volley e calcio a 5 indoor con tribuna per una capienza di circa 200 spettatori;

– il terzo campo da calcio a 5 in erba sintetica, che si va ad aggiungere ai due già presenti;

– il nuovo campo da basket 3 vs 3;

– due campi da padel coperti;

– un’area coperta Masterclass di 200 metri quadrati destinata ai corsi;

– un’area calisthenics all’aperto.

Sono stati invece ristrutturati:

– la storica palazzina principale che ospita gli spalti, la reception, gli spogliatoi e la sala medica, ristrutturata completamente nei suoi interni;

– la pista di atletica e il percorso campestre;

– il campo da rugby in erba naturale;

– l’impianto di illuminazione.

Il rinnovato Giuriati Sports Center, che è aperto al pubblico nel rispetto delle normative vigenti, sarà il fulcro sportivo dell’area universitaria di Città Studi ed è pronto a diventare un luogo di condivisione, partecipazione e integrazione per gli studenti, la community del Politecnico e per tutti i cittadini milanesi.