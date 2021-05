“Fuori Controllo” (con Video)

Milano 2021 ha nei carrelli asportati ai supermercati il simbolo più visibile del degrado e della miseria. Immigrati ed indigenti (spesso senza casa) trasformano questi “mezzi da spesa” in qualcosa che gli possa tornare utile, ecco quindi Carrelli usati come gradini come mobilio, come barbecue, come gabbia e tanto altro… mater artium necessitas (cit.)

Conduce Tullio Trapasso, Montaggio Paolo Rusconi

www.cityreport.it