Oggi medici Ordine Milano vaccinatori volontari a Fabbrica del Vapore

Oggi i 12 medici della “squadra” dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano (Omceomi), capitanata dal presidente Roberto Carlo Rossi, sarà alla Fabbrica del Vapore per vaccinare i milanesi: “un’attività che i consiglieri svolgeranno gratuitamente e che consentirà di aprire 6 linee vaccinali in più”. Lo ha comunicato in una nota lo stesso Ordine, spiegando che l’iniziativa è stata organizzata con il Fatebenefratelli-Sacco che gestisce l’hub e che “è la prima volta in Italia che un ordine dei medici si impegna In una iniziativa di questo tipo”.

