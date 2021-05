Hamas a Milano

Impressionante la manifestazione pro Palestina ma soprattutto anti Israele che ha richiamato almeno 2000 persone in Piazza Duomo.

Oltre a qualche centinaio di esponenti della sinistra radicale con bandiere rosse, c’erano soprattutto giovani e giovanissimi di origini arabe. Italiani o futuri italiani cresciuti nelle scuole italiane e nelle periferie milanesi, vestiti con marchi e capi che testimoniano una condizione sociale non disagiat , ma con un fanatismo religioso e un odio verso Israele che sembrava di stare a Gaza o a Tehran.

Fa pensare a quanti giovani cresciuti al Gratosoglio o a San Siro siano ispirati dalle immagini di Al Arabya o di siti super radicali, piuttosto che respirare i valori pacifici e democratici del paese dove vivono.

Colpisce che a distanza di migliaia di kilometri una ben oliata macchina della propaganda abbia richiamato in piazza Duomo in 24 ore ragazzi e ragazze (in maggioranza velate) che credono sia giusto sparare centinaia di razzi per fare stragi di civili per risolvere un problema di sfratti a Gerusalemme. Dopo la manifestazione i ragazzi sono tranquillamente sciamati verso shopping e aperitivi all’occidentale, ma prima hanno chiaramente espresso la loro cieca fiducia verso Hamas e altri gruppi terroristici. Parole che inneggiavano alla distruzione di Israele e del suo popolo urlate davanti la cattedrale cattolica di Milano e nella indifferenza totale di un Sindaco e di una sinistra che non vuole fare i conti con un problema serio: il rifiuto di ogni valore di pace e rispetto da parte di giovani molto ben indottrinati dal fanatismo religioso islamico.