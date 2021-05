Coronavirus: 1.396 nuovi casi in Lombardia, per un rapporto del 2,8%. Fontana “Per vaccini over 40 valutiamo dopo il 20 maggio”

Sono stati 431 i nuovi casi risultati positivi ieri al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 166 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 1.396 (di cui 79 ‘debolmente positivi’) a fronte di 49.484 tamponi (di cui 31.646 molecolari e 17.838 antigenici) per un rapporto del 2,8%. Si sono registrati 36 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da mercoledì sono stati 1.710, mentre le persone in terapia intensiva sono 417 (- 31). Sono 2.351 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 90 meno di mercoledì.

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Radio 24 a proposito dell’apertura delle prenotazioni agli over 40, ha detto “Noi vogliamo fare le cose sempre con coerenza. Non vogliamo fare sparate che non hanno molto significato. Abbiamo le nostre agende che sono state riempite dai 50-60enni che hanno aderito e sono molto orgoglioso di questo. Fino al 20 maggio abbiamo la programmazione delle dosi che ci verranno consegnate. Dopo il 20 sapremo se arriveranno ulteriori dosi. Credo che quella sia la data nella quale possiamo prevedere un eventuale allargamento”.

Mercoledì il generale Figliuolo ha invitato le Regioni ad aprire le prenotazioni per la fascia d’età 40-49 anni da lunedì 17 maggio.