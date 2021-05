Presidio a favore di Israele. Presenti anche Forza Italia e Lega

Ieri pomeriggio 500 persone si sono ritrovate davanti la Sinagoga di Via Guastalla per manifestare in difesa di Israele oggetto da qualche giorno di attacchi missilistici contro la popolazione civile.

Il sit in è stato indetto attraverso un breve tam tam all’interno della Comunità Ebraica Milanese. Sono intervenuti il Rabbino capo Alfonso Pedatzur Arbib, il Presidente della Comunità Ebraica Milo Hasbani e il Presidente di Nuova Udai Enrico Mairov. Tutti hanno ribadito che l’attacco alla esistenza di Israele deve essere condannato anche da tutto l’Occidente in nome dei valori di democrazia e di pacifica convivenza attuati dallo Stato di Israele.

Sono intervenuti anche Fabrizio De Pasquale e GianMarco Senna che, a nome di Forza Italia e Lega, hanno portato il segno dell’amicizia verso la Comunità Ebraica Milanese e il pieno sostegno politico al popolo e al Governo Israeliano contro ogni attacco alla popolazione civile e ogni forma di odio razziale e antisemitismo.