Il commento di Luciano: 36a giornata di serie A

Buon giorno amici calciofili, ancora 3 turni e il campionato lascerà il posto agli Europei per nazioni in programma a giugno. Per la giornata in oggetto, si parte con un anticipo che per il Napoli diventa un esame di maturità, contro l’Udinese di Gotti, per accedere con migliori credenziali alla qualificazione in Champions L. E come ampiamente prevedibile e previsto, l’esame è stato superato dal Napoli a pieni voti e a suon di gol, 5-1. Manita azzurra ai friulani, dominati dall’inizio alla fine. Nemmeno il gol di Okaka ha mai messo in discussione la superioritá campana. I marcatori: Zielinski e Ruiz nel primo tempo, Lozano, Di Lorenzo e Insigne nella ripresa. Con questo successo gli azzurri mettono quasi in cassaforte la qualificazione europea. Fiorentina e Verona gli ultimi due ostacoli.

.

Lunga serie per tutte le altre del mercoledì, ad iniziare dal pomeriggio con una delle partite più noiose e tattiche della stagione. Cagliari e Fiorentina fanno un passo non decisivo ma importante verso la salvezza, portandosi a casa uno 0-0 che permette ai gigliati di salire a quota 39 e a vedere la permanenza in Serie A veramente vicinissima. Mentre ai sardi di Semplici, al sesto risultato utile consecutivo, consente di allungare su Spezia e Benevento e portarsi a quota 36 punti. Partita veramente brutta con i portieri praticamente inoperosi e le difese arcigne a silenziare le bocche di fuoco delle rispettive squadre. Un match tutt’altro che memorabile ma che avvicina queste due formazioni verso l’obiettivo comune, la permanenza nella massima serie.

.

All’ombra delle Alpi, fuochi d’artificio tra Torino e Milan, ma la rete si gonfia solo nella porta granata e lo fa per ben 7 volte! Una partita che per i rossoneri era di fondamentale importanza per mantenere le distanze dalla Juventus, sotto 3 punti, dal Napoli (a meno2) e non consentire all’Atalanta di allontanarsi e prendere nuovamente il secondo posto in solitaria. Goleada dalle proporzioni bibliche, un’umiliazione difficile da assorbire e dimenticare per il Toro. Difficile da dimenticare invece, vista la vendemmia, per il Milan che dopo la grande gioia di domenica sera in casa della Juventus, si ripete e stavolta esagera, aprendo la diga delle angosce granata.

7-0: all’Olimpico vanno a segno un po’ tutti: Theo Hernandez due volte, Rebic addirittura tre, ma anche Kessie su rigore (fallo di Lyanco su Castillejo punito dall’arbitro Guida) e Brahim Diaz. In classifica, almeno nelle parti alte, rimane tutto immutato a causa dei successi di Atalanta, Juventus e Napoli. Ma il Milan fa un altro passettino verso quella Champions L. così sognata e così desiderata. Il Torino, invece, è quasi salvo grazie al ko del Benevento. Ma è una salvezza senza gioia. Poco da raccontare visto il monologo rossonero, se non la sequenza delall’Olimpico vanno a segno un po’ tutti:due volte,addirittura tre, ma anchesu rigore (fallo disupunito dall’arbitro) e. In classifica, almeno nelle parti alte, rimane tutto immutato a causa dei successi di Atalanta, Juventus e Napoli. Ma il Milan fa un altro passettino verso quella. così sognata e così desiderata. Il Torino, invece, è quasi salvo grazie al ko del Benevento. Ma è una salvezza senza gioia.

(Nella foto Rebic insacca con una “ginocchiata” il gol del 7-0 del Milan)

.