Coronavirus: 141 i nuovi casi a Milano, 1.198 in Lombardia, per un rapporto del 2,3%.

Sono stati 362 i nuovi casi risultati positivi ieri al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 141 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 1.198 (di cui 93 ‘debolmente positivi’) a fronte di 50.658 tamponi (di cui 31.957 molecolari e 18.701 antigenici) per un rapporto del 2,3%. Si sono registrati 36 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da martedì sono stati 2.027, mentre le persone in terapia intensiva sono 448 (-6). Sono 2.441 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 115 meno di martedì.

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 9.968.164 tamponi.