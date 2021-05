Trenord lancia “gite in treno”, in Lombardia con itinerari su rotaia

Biglietti ferroviari che includono passaggi in battello sui laghi lombardi, itinerari sportivi in bicicletta o a piedi e visite culturali. Sono alcune della proposte di “Gite in treno”, iniziativa di Trenord, gestore del servizio ferroviario regionale lombardo, presentata in occasione di Bit 2021, che quest’anno si svolge completamente in digitale. I biglietti speciali, dal ticket treno+battello per navigare sul Lago di Lugano, sul Lario o verso Monte Isola, a sconti e biglietti treno+voucher per il noleggio bici o e-bike, o per una passeggiata sulle vie del trekking, sono in vendita sul sito trenord.it o attraverso la app Trenord.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845