Coronavirus: 62 casi a Milano, 583 in Lombardia, per un rapporto del 3,5%.

Sono stati 212 i nuovi casi risultati positivi ieri al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 62 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 583 (di cui 37 ‘debolmente positivi’) a fronte di 16.223 tamponi (di cui 12.836 molecolari e 3.387 antigenici) per un rapporto del 3,5%. Si sono registrati 23 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da domenica sono stati 4.583, mentre le persone in terapia intensiva sono 479 (- 13). Sono 2.668 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 58 in meno di domenica.

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 9.883.527 tamponi.

“Un risultato straordinario: in meno di 24 ore hanno già prenotato e fissato un appuntamento circa 450.000 cittadini”. Lo fa sapere il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, illustrando – relativamente alla fascia 50-59 anni – quello che lui stesso definisce un “risultato record per una regione che continua a rispondere in maniera pronta e decisa all’appello di vaccinarsi. Mi complimento con tutti coloro che permettono questo risultato e ai lombardi dico ‘avanti così’”. In pratica quasi 1/3 degli aventi diritto del target 50-59 anni ha già un appuntamento per la prima somministrazione.