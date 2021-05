Fondo comunale di garanzia affitti per gli esercizi pubblici e commerciali. La proposta di FI

Oggi a Milano sta per esplodere la bomba degli affitti commerciali. In città esistono 9000 esercizi pubblici, 3000 esercizi commerciali quasi sempre in affitto e con prezzi che risentono del boom preCovid e che costituiscono il principale costo fisso. Pagare questi affitti durante periodi di chiusura o con attività ridotte è difficile, nemmeno si può pensare di abrogare i diritti della proprietà privata modificando per legge contratti, tantopiù che questi affitti costituiscono reddito per altri cittadini. Le misure prese finora dallo Stato (esenzione Cosap e credito d’imposta Iva ) e il totale disinteresse del Comune alla questione rischiano di portare a contenziosi e migliaia di chiusure, con conseguenze sull’occupazione e sulle famiglie pesantissime.

Per questo Forza Italia propone la istituzione di un Fondo Comunale di garanzia affitti per esercizi pubblici e commerciali. Il fondo di garanzia dovrebbe essere costituito con 25 milioni del Comune e raccogliere contributi da altri soggetti istituzionali come Camera Commercio, Cariplo, Regione. Il Fondo, su istanza degli operatori commerciali, potrebbe anticipare un 30/40% delle somme dovute ai proprietari dei locali senza esigere interessi. Parliamo naturalmente di somme maturate esclusivamente durante il periodo Covid. Una parte di queste anticipazioni sarebbe a fondo perduto per stimolarne l’utilizzo da parte delle imprese. In questo modo si aiuterebbe le attività a rimanere aperte, ma anche molti piccoli proprietari dei locali, che vivono con la rendita degli affitti, avrebbero un po’ di respiro e si eviterebbe una spirale di sfratti e contenziosi.

Importante è agire subito prima che la bomba affitti commerciali metta in crisi aziende, lavoratori e proprietari immobiliari. Questo fondo avrebbe una platea di almeno 10.000 esercizi alle prese con affitti e dovrebbe funzionare fino al 2022 per dare la possibilità a tante imprese di riprendersi.

La Giunta al momento non ha chiuso la porta a una tale proposta e ha promesso che l’argomento verrà approfondito questa settimana in Commissione. Occorre fare in fretta, approvando lo stanziamento con l’assestamento di bilancio che seguirà l’approvazione del rendiconto 2020 che libererà un po’ di risorse comunali non spese. Rispetto ad altri bandi di scarsa efficacia o addirittura andati deserti, avrebbe un triplice effetto: salverebbe lavoro, eviterebbe la desertificazione commerciale di Milano e metterebbe in circolo risorse per tante famiglie che vivevano coi proventi delle locazioni.

Speriamo si guardi all’interesse di Milano piuttosto che ai proponenti e si attivi per Giugno tale opportunità.