Sanifico correttamente e resto aperto !

Mai come in questo momento il dilemma “essere o non essere” potrebbe essere cambiato in “aprire o non aprire”, parafrasando la tragedia dell’Amleto nella tragedia “economica” delle varie attività di ristoro, sportive, dello spettacolo e del turismo. E’ veramente difficile coniugare salute ed economia in questo periodo storico. Ad una tragedia umana di proporzioni bibliche si potrebbe aggiungere un disastro economico di eguale entità nel volgere di pochi mesi. Ormai siamo entrati, nostro malgrado, in un’ epoca dove tutto è cambiato, le nostre relazioni, il modo di vivere e di lavorare. Il Covid19 è purtroppo ancora presente e con l’aggiunta delle varianti è forse ancora più pericoloso e di conseguenza letale per la popolazione, ma è altrettanto vero che non possiamo continuare a vivere e a lavorare senza che vi sia una strategia generale che comprenda tutti i problemi causati da quella che personalmente considero l’Undicesima piaga Biblica. La tecnologia di cui disponiamo ci deve aiutare a ridurre se non a debellare questo virus. Oltre al distanziamento, ai gel, alle mascherine e ai fondamentali vaccini, esistono i raggi ultravioletti, che nella lunghezza d’onda più corta la “C” hanno il potere di uccidere tutti i microorganismi dotati di dna, Covid 19 compreso, come ormai ampiamente testato in Italia e in tutto il Mondo. In Cina, in Israele, in Corea del Sud e negli Stati Uniti stanno utilizzando i dispositivi Uvc per debellare il Covid, recentemente l’MTA (Metropolitan Trasportation Authority di New York), ha acquistato per circa 1 milione di $ le lampade uvc per sanificare la metropolitana newyorkese.

L’Istituto Superiore di Sanità ha già inserito i dispositivi certificati Uvc nel protocollo di sanificazione, circolare n° 25/2020 del 26 aprile 2020, ma questo non è sufficiente, in Italia si deve cambiare strategia, se sanifico regolarmente secondo protocollo allora posso restare aperto! Questo è quello che a mio avviso, permetterebbe ai bar, ristoranti, alberghi, centri sportivi, palestre e attività di poter riaprire in sicurezza, facendo una minima programmazione che è alla base del business. Sanifichiamo realmente e correttamente i mezzi di trasporto ed i locali, pubblici e privati, tutti i giorni e sono convinto che potremo finalmente uscire da questa pandemia. Sono talmente convinto dell’ efficienza dell’Uvc che nel marzo del 2020 ho ampliato la mia società: oggi Uvclamp.it (brand di proprietà della G.B.Service), importa in esclusiva 8 lampade a raggi uvc e 2 sanificatori d’aria sempre uvc, che possono realmente sanificare in presenza di persone. Affidare la propria salute a prodotti che non sono nel protocollo di sanificazione dell’ISS è pericoloso e controproducente. Dobbiamo uscire da questa pandemia e gli strumenti ci sono, basta usarli, basta un click per sanificare!

Basta un click e resto aperto! Per info: Daniela Blegu (373-8731305, d.blegu@uvclamp.it), www.uvclamp.it.