No del Municipio 5 a Ztl via Ascanio Sforza, sì invece alla Zona 30 in San Gottardo

No alla Zona a traffico limitato sul Naviglio pavese nelle ore serali e notturne proposta dal Comune. La bocciatura è del Consiglio del Municipio 5 guidato da una Giunta di centrodestra che ha infatti deliberato con parere contrario all’istituzione della Ztl in via Ascanio Sforza e nelle vie limitrofe. No quindi alla chiusura al traffico del Naviglio Pavese nelle ore serali e notturne ai non residenti.

Nel documento, osserva Il Giorno, si legge che «la proposta di introdurre la Ztl non è accolta con favore dalla maggioranza dei cittadini residenti e dagli esercenti dei pubblici esercizi che insistono su via Ascanio Sforza». Attenzione, però. Il Consiglio del Municipio 5, con la stessa delibera, ha espresso parere favorevole all’istituzione in corso San Gottardo e nelle vie limitrofe di un limite di velocità di 30 km/h, confermando quanto già espresso in una mozione approvata dalla stessa assemblea il 20 febbraio del 2020.

Riassumendo: no del Municipio 5aZtl via Ascanio Sforza, invece, dice sì alla Zona 30 in San Gottardo