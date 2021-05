“Dona una spesa” in tutta la Lombardia

Sabato 15 maggio torna l’iniziativa “Dona una spesa”, la raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà economica promossa da Conad Centro Nord, che per la prima volta coinvolge tutta la Lombardia grazie alla collaborazione dei 6 Centri di servizio per il volontariato (CSV) presenti nella regione. Nei punti vendita Conad che aderiscono all’iniziativa (visibili qui: https://www.csvlombardia.it/milano/post/con-conad-la-spesa-si-fa-piu-buona/) saranno presenti i volontari delle associazioni del territorio che consegneranno ai clienti dei sacchetti speciali per donare generi alimentari a migliaia di famiglie in situazione di povertà. Olio, tonno, legumi, carne in scatola, pasta, farina, biscotti, merendine, zucchero, alimenti per bambini, prodotti per l’igiene personale: ogni cittadino può acquistare questi prodotti non deperibili che saranno poi distribuiti alle famiglie bisognose grazie ad associazioni come Fondazione Progetto Arca, Caritas Ambrosiana, Croce Rossa Italiana. Nella precedente edizione di settembre 2020, “Dona una spesa” aveva coinvolto le province lombarde di Bergamo e Brescia, oltre che le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, per un totale di quasi 92.000 kg di beni donati. Di questi quasi la metà erano stati raccolti nelle due province lombarde (42.358 kg tra Bergamo e Brescia). (A cura di Agenzia Le Acrobate)

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845