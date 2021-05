Mettere Milano prima delle liti romane

Il ritiro di Albertini è una pessima notizia per chi come me lo aveva apertamente sostenuto. C’è la possibilità ancora di farlo ricredere, ma è certamente un brutto segnale per tutto il centrodestra.

Ora è inutile dividersi su quali siamo i motivi o le responsabilità della rinuncia, tanto per vincere Forza Italia, Lega e FDI devono correre uniti.

Certo non si può condizionare la scelta del candidato di Milano alla soluzione di tutte le dispute romane, se no a Natale siamo ancora qui.

Il Candidato di Milano deve essere la priorità numero 1 del centrodestra, una coalizione che mette Milano dietro a tavoli e poltroncine, non ha futuro.

Faccio appello ai leader nazionali, a nome di tutti coloro che giorno per giorno e senza grandi mezzi tentano di mandare a casa Sala. Non lasciateci soli, in una sfida che invece è strategica per il futuro politico italiano