Coronavirus: 232 i nuovi casi a Milano, 2.151 in Lombardia, per un rapporto del 3,9%.

Sono stati 622 i nuovi casi risultati positivi ieri al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 232 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 2.151 (di cui 103 ‘debolmente positivi’) a fronte di 54.722 tamponi (di cui 36.254 molecolari e 18.468 antigenici) per un rapporto del 3,9 %. Si sono registrati 35 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da mercoledì sono stati 1.352, mentre le persone in terapia intensiva sono 513 (-6). Sono 3.072 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 116 meno di mercoledì.

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 9.724.314 tamponi.

‘La campagna vaccinale della Lombardia procede spedita e da lunedì prossimo potranno prenotare il vaccino anche gli over 50. Un grande risultato che ci consentirà di arrivare presto a erogare la prima dose di vaccino a tutti i cittadini” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. ‘Stiamo parlando – prosegue l’azzurro – di circa 1,6 milioni di persone: una sfida impegnativa che la nostra regione – prima in Italia per numero di somministrazioni giornaliere – saprà affrontare con il giusto impegno. Grazie a Letizia Moratti, alla DG Welfare e a tutto il personale sanitario del territorio per il grande sforzo quotidiano che stanno compiendo nell’interesse dei cittadini’.