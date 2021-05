Una ciclabile verso il nulla

Siamo in Via Ardigò angolo Via Cucchi, a ridosso del cantiere M4 Argonne. In questa strada lottiamo da anni per avere le barriere fono assorbenti sul lato ferrovie e un marciapiede degno di questo nome.

Hanno abbattuto molte piante ad alto fusto nel terreno comunale della scuola adiacente. Il muro cementizio una volta ricoperto di splendidi rampicanti fioriti cade letteralmente a pezzi, ma abbiamo ottenuto due cose, due interventi di primaria importanza non richiesti: le immancabili strisce blu disegnate in pieno lock down e, udite udite, una magnifica pista ciclabile con sorpresa finale: va a sbattere direttamente contro il muro!