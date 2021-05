Milano: dal 10 maggio prolungamento linee bus 35 e 41

Da lunedì 10 maggio la linea bus 35 viene prolungata dal quartiere Porretta Certosa al quartiere Bovisasca e fino a M3 Affori FN e Bruzzano FN; la linea 41 viene modificata e prolungata da Affori al Pronto Soccorso dell’ospedale Niguarda e quindi a Niguarda in prossimità di piazza Belloveso. Lo fa sapere il Comune. “Potenziare i servizi di trasporto pubblico anche all’interno dei quartieri – dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità – è fondamentale per migliorare la vita dei cittadini. Dal 10 maggio Porretta Certosa, Bovisasca, Comasina, Affori, Bruzzano e Niguarda potranno raggiungere le linee di forza della metropolitana e delle ferrovie e l’ospedale Niguarda più agevolmente e senza bisogno di usare l’auto, grazie al prolungamento delle linee 35 e 41 che abbiamo migliorato. Un lavoro di tessitura che consente anche di inquinare meno e ravvicinare le distanze nell’ottica della città a 15 minuti”. Grazie ai prolungamenti della linea 35 gli abitanti del quartiere Porretta Certosa (via Castellamare) e del quartiere Bovisasca potranno raggiungere velocemente M3 Affori FN, compresi gli abitanti di via Chiasserini che non avevano il servizio bus. Per quanto riguarda la linea 41 il prolungamento fino al Niguarda e poi piazza Belloveso permetterà agli abitanti dei quartieri Bovisasca, Comasina, Affori, Bruzzano e Niguarda di raggiungere il Pronto Soccorso dell’ospedale. Con l’attivazione della fermata in via Besta viene servito il quartiere anche in fondo a via Assietta, tra Affori e Bovisasca, che ad oggi era sprovvisto di bus

Le modifiche nel dettaglio:

Bus 35: seguono il solito percorso tra Molino Dorino M1 e la fermata Castellamare/Chiasserini, poi proseguono sul nuovo percorso fino alla stazione di Bruzzano FN, passando per il quartiere Bovisasca. Non passano più da via Porretta. Le nuove fermate in direzione Bruzzano FN sono: Chiasserini 15/2; Bovisasca e Mozzoni; Assietta e Cervi; Besta, Ippocrate e Ciccotti; Ciccotti (Affori FN-M3); largo Abbagnano (Comasina M3); Oroboni e Senigallia; Senigallia; Morlotti e Senigallia; Pesaro e Oroboni; Bruzzano FN. In direzione Molino Dorino M1: Bruzzano FN; Senigallia; Oroboni e Senigallia; viale Rubicone e Oroboni; Comasina e Merloni; Ciccotti (Affori FN-M3); Ippocrate e Ciccotti; Besta; Assietta e Cervi; Bovisasca e Gabbro; Chiasserini 28. Solo il sabato, per consentire lo svolgimento del mercato settimanale in via Ippocrate, i bus passano in via Bovisasca e via Litta Modignani. Non passano da via Assietta, via Ippocrate e via Ciccotti. A causa dei lavori stradali attualmente in corso in via Oroboni e via Pesaro, i bus in direzione Bruzzano saltano le fermate in via Morlotti e via Pesaro, passando in via Fano.

Bus 41: seguono il consueto percorso tra il capolinea quartiere Bovisasca e la fermata via Da Seregno/via Astesani, poi proseguono in via Fermi, Majorana, piazza Belloveso e via D’Anzi. Non percorrono più la tratta via Senigallia-viale Rubicone-Bruzzano FN, sostituiti dall’ultima parte del percorso della 35. Le nuove fermate sono in via Majorana per il collegamento con il Pronto Soccorso Niguarda e via D’Anzi. Solo il sabato, sempre per consentire lo svolgimento del mercato settimanale in via Ippocrate, i bus passano in via Litta Modignani. Il servizio della Q41 sarà sostituito sia dalla linea 41, che circolerà fino all’una di notte circa, sia dalla linea 35, prolungata fino a Bruzzano.