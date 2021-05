CS | Associazione BIR – Proposte di volontariato estivo per ragazzi

Quest’anno BIR organizza in Italia Campi Estivi di animazione rivolti a bambini e ragazzi in condizione di fragilità socioeconomica, cammini guidati da esperti camminatori insieme a giovani con minori opportunità, attività di supporto all’autonomia per persone con disabilità e di scambio e formazione tra pari sul tema del futuro sostenibile, costruendo relazioni significative tra i volontari e con i beneficiari. Le iscrizioni sono aperte per giovani volontari dai 16 anni in su fino al 20 maggio 2021 direttamente sul sito http://bironlus.eu/restateconbir/.

L’Associazione, dal 1999 ad oggi, ha coinvolto migliaia di volontari italiani in campi estivi in Romania, più tardi si è aggiunta anche la Repubblica Moldova, agli orfanotrofi si sono aggiunti altri diversi contesti, come centri diurni, centri residenziali, villaggi e dal 2017 anche un centro detentivo per minori: BIR vi tornerà con le sue volontarie e i suoi volontari appena la situazione pandemica lo permetterà. Ma BIR non si è fermata! Quest’estate propone a giovani e meno giovani campi in Italia che si svolgeranno collaborando con organizzazioni che da anni conoscono le realtà territoriali e i bisogni dei bambini e dei ragazzi destinatari degli interventi a garanzia di proposte esperienziali di qualità. “Quando affermo che noi abbiamo una bella gioventù ieri come oggi lo dico perché vedo queste ragazze e questi ragazzi mettersi in cammino “facendo” – afferma Don Gino Rigoldi, Presidente e fondatore dell’Associazione BIR – impegnati a costruire una vita bella e degna per tutti.” Si tratta di volontari e volontarie, con età minima di 16 anni, che desiderano spendere parte delle loro vacanze in situazioni intensive e trasformative che, per la maggior parte, prevederanno la residenzialità in cui condividere il quotidiano con il resto del gruppo, importanti spazi di autonomia nei quali i più giovani potranno sperimentarsi e mettersi in gioco. Il periodo di volontariato è organizzato in turni di una, due o tre settimane ciascuno tra giugno e agosto. Ogni volontario sarà inserito all’interno di un gruppo guidato da un referente e sarà chiamato a seguire sempre un protocollo per la sicurezza di tutti e tutte (situazione COVID) e alcune linee guida orientate al benessere all’interno del gruppo e con i partner. Non sono richieste competenze specifiche, ma spirito di adattamento, voglia di mettersi in gioco e, soprattutto, di lavorare in gruppo e stare con i bambini. Dopo il primo incontro informativo, durante il quale sarà presentata l’Associazione in data 12 e 20 maggio, verranno effettuate delle selezioni preliminari che consentiranno ai volontari di seguire un percorso consistente in un weekend e una serata di formazione obbligatoria, durante i quali verranno preparati alla realtà che andranno ad incontrare. È possibile valorizzare l’esperienza come PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) previa convenzione tra scuola e associazione. Gli interessati possono iscriversi a presentazione e selezione compilando l’apposito form sul sito (http://bironlus.eu/restateconbir/) o inviando una e-mail a: volontari@bironlus.eu Info: 3917036572 (anche whatsapp) www.bironlus.eu Facebook e Instagram: Associazione BIR I campi di volontariato 2021 organizzati in Italia verranno finanziati attraverso una lotteria che, data la situazione emergenziale, BIR ha deciso di lanciare online dal 30 maggio al 31 luglio su Lotteria per il Sociale, un portale specifico per le associazioni di volontariato: partecipare è facile, in palio 30 bellissimi premi #staytuned