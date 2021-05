A Bruzzano chiudono le banche, il consigliere La Loggia condivide con una mozione le proteste dei cittadini

Forse può sembrare un semplice fatto da annotare in cronaca, ma la chiusura di due banche a Bruzzano ha idignato un intero borgo di 18.000 abitanti che gravitano per le loro attività nel quartiere.

A giugno chiuderà la sede di Intesa Sanpaolo di via Rapisardi e, nel weekend del 22 maggio, il Banco Bpm di piazza Bruzzano.

Ritengono profondamente ingiusto che gli istituti bancari non garantiscano continuità del servizio a favore di molti cittadini, soprattutto anziani e con difficoltà motorie

Il consigliere del Municipio 9 Maurizio La Loggia, solidale con i cittadini ha inviato una mozione al Consiglio di Municipio 9.

La mozione del consigliere La Loggia

Considerato che

-il quartiere di Bruzzano era sede di 2 sportelli bancari che servivano una utenza molto vasta , con una grande componente di anziani e pensionati.

-le agenzie bancarie svolgevano un servizio di grande utilità per esercizi commerciali, operatori e anziani che in questo modo non erano costretti a doversi recare in altri quartieri di Milano con inevitabile utilizzo di mezzi pubblici e privati.

Preso atto che

le società Banca Intesa e Banco BPM hanno comunicato la loro intenzione di chiudere le loro sedi collocate a Bruzzano.

Osservato che

-la chiusura degli sportelli bancari va contro l’indirizzo della politica del Comune di Milano che ha improntato tutte le sue scelte urbanistiche, ambientali, sociali e di mobilità al criterio del “tutte le funzioni in 15 minuti a piedi”

-la chiusura contemporanea delle 2 uniche agenzie locali provocherà notevoli disagi all’economia, al tessuto sociale e agli anziani di un quartiere popoloso e indipendente come Bruzzano

Invita il Presidente e la Giunta del Municipio 9 a prendere contatti con le 2 società Banca Intesa e Banco Bpm affinché almeno una delle 2 mantenga aperto e operativo uno sportello a Bruzzano

Invita il Sindaco e il Comune di Milano a formulare il medesimo invito alle 2 società

Maurizio La Loggia