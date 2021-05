I quartieri protagonisti della promozione della città: maggio a Baggio, Isola e Chiaravalle

Baggio, Isola e Chiaravalle sono i protagonisti del viaggio alla scoperta dei quartieri. Neighborhood by Neighborhood – titolo della campagna di promozione della città – invita a scoprire luoghi, suoni e persone dei quartieri milanesi. Grazie alla collaborazione diretta con gli attori del territorio, ogni mese tre quartieri protagonisti si animeranno con aperture straordinarie, laboratori, presentazioni, mostre e tour per accogliere tutti coloro che potranno essere turisti nella propria città. Si parte con Baggio, Isola e Chiaravalle, i cui parchi fioriscono proprio in primavera e offrono l’opportunità di gite all’aria aperta e nel verde senza uscire dalla città. L’antico borgo di Baggio si anima con la rassegna “Primavera di Baggio” e la nuova rassegna “Gli orti di Baggio”, oltre a offrire bellissimi itinerari nel Parco delle Cave. Chiaravalle festeggia gli 800 anni dell’Abbazia, per una pedalata a due passi dal centro della città. E infine Isola con la Biblioteca degli Alberi e le botteghe artigiane.

I quartieri protagonisti di maggio

Una gita a Baggio. Il silenzio del Parco delle Cave, la vitalità di un borgo in città. È il ‘claim’ che invita le persone a riscoprire il quartiere che a maggio si animerà grazie alla storica “Primavera di Baggio”, quest’anno in versione riadattata ai tempi con concerti a ingresso ridotto tutti i sabati presso la Chiesa Vecchia. Le domeniche del mese saranno animate grazie a un’iniziativa promossa dal territorio, “gli orti di Baggio”, che vedrà la musica protagonista, con la collaborazione di locali e artisti che offriranno musica in ascolto a chi si accomoderà in uno dei tanti locali aderenti. Mostre, animazioni per i più piccoli animeranno altri momenti delle giornate, e immancabile per i turisti di Baggio sarà anche una passeggiata al Parco delle Cave, alla scoperta di un ecosistema boschivo che contraddistingue la fauna del parco e le sue vecchie cascine.

In bici a Chiaravalle. Un’oasi antica e verde a due passi dal Centro. Così si apre il racconto del quartiere del mese di maggio. Il 15 e 16 maggio, in occasione delle giornate FAI, camminate alla scoperta del Borgo, mentre nel fine settimana del 21 e 22 maggio “Genoma Chiaravalle”, performance, proiezioni ed esplorazioni attorno alla biodiversità a cura di TerzoPaesaggio. Non potrà mancare, per chi fa tappa nel quartiere, una sosta nei luoghi ristoro finalmente riaperti al pubblico e pronti ad accogliere cicloturisti che potranno poi riperdersi nel verde anche con i percorsi mountain bike del parco Vettabbia.

A spasso per l’Isola. Botteghe vecchia Milano, con lo sguardo ai grattacieli. E per finire Isola, altro quartiere protagonista del mese che si mette in mostra grazie ad aperture straordinarie del distretto de l’Isola Artigiana, che per due fine settimana accompagneranno i visitatori a conoscere il meglio della produzione locale con percorsi alla scoperta dei prodotti. Il 15 maggio si apre la stagione della Biblioteca degli Alberi, con “è Pimavera@BAM” e le sue attività: BAM workshop kids e adults, BAM fitness e passeggiate, poesie e racconti tra gli alberi. Sempre a maggio ritornano le attività alla scoperta del saper “fare e creare” de La stecca3 e una passeggiata all’Isola non può che terminare seduti in uno dei tanti nuovi spazi all’aperto, con il naso all’insù.

La campagna Neighborhood by Neighborhood continuerà sino al mese di settembre, con altri quartieri protagonisti. Tutte le collaborazioni, i palinsesti di quartiere e i progetti attivi sono costantemente aggiornati e implementati sull’hub dedicato presente sul sito yesmilano.it.

