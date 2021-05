“Un Macello di sangue e fuoco” (con Video)

L’area ex macello di V.le Molise, vedremo in particolare la parte ATS scelta e revoca, e quella di medicina veterinaria attive fino all’agosto scorso. Oggi invece dei pazienti, si possono trovare preoccupanti schizzi di sangue ed i cartoncini dei rilievi della scientifica intervenuta dopo le coltellate. Immancabili poi le bici di provenienza furtiva con tanto di area “officina” e cannibalizzazione delle stesse. Presente anche un monumento ai caduti (il secondo trovato da noi) “onorato ” con immondizie, urina e bombole del gas. Sul lato dx del centro sociale Macao (altra occupazione) vi è un cimitero di bottiglie di birra vuote (Feste ???) e masserizie varie tra cui mobili, elettrodomestici e fusti di sostanze non ben definite. Inquietante (se vero) quello che ci è stato riferito da alcuni “abitanti” sulle cause e le motivazioni dell’incendio accorso nelle scorse settimane.

Conduce Tullio Trapasso, Montaggio Paolo Rusconi www.cityreport.it