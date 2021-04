Ciclabile Via Saint Bon: continuano i disagi. Inutili gli appelli di residenti e opposizione (video)

Anche stamane disagi su Via Saint Bon. L’idea di realizzare 2 piste ciclabili al posto dei parcheggi in una via con 2 grandi ospedali, sta confermandosi folle. Vigili costretti a chiudere la strada, anziani lasciati dai parenti che vanno a parcheggiare, bus bloccati.

Tutti gli appelli dei residenti, dei consiglieri di FI e Lega e del Municipio 7 sono fino ad oggi stati inascoltati da parte dell’Assessore Granelli che ha solo concesso qualche decina di metri di parcheggio al posto della ciclabile.