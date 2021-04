Buffon diventa allenatore di portieri, nasce la sua Academy

Non ha ancora deciso se continuerà a giocare, tra un contratto in scadenza con la Juventus e la prospettiva di una nuova avventura lontano da Torino, ma intanto Gigi Buffon guarda al futuro. Nasce la “Buffon Academy”, percorso di alta specializzazione per ragazzi e ragazze che sognano di diventare grandi portieri. “Una full-immersion completa, con un programma di allenamento personalizzato creato ad hoc per ciascun portiere – spiega Buffon – Speriamo di dare il kick off a giugno, ma la partenza è subordinata all’emergenza Covid”. Il Camp toccherà le località di Marina di Pietrasanta, Lignano Sabbiadoro, Andalo e Sestola. (ANSA)



