“Parte 2 Reinventig Cities” (video)

Seconda e ultima parte del nostro sopralluogo in Via Vismara / Maspero (ex polleria Sogemi) insieme a Francesco Rocca ( FDI 🇮🇹 ). Questa area molto grande ora inutilizzata, ha una sua storia e personalità, merita di diventare uno “spazio patrimonio” del Quartiere, e non una colata di cemento per i costruttori di élite…

Conduce Tullio Trapasso, Montaggio Paolo Rusconi; BodyCam Diamond Frank

www.cityreport.it