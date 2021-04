Cantieri M4 Abbiati, Di Gennaro, Sarina (Lega): «Il sindaco Sala ascolti il grido di dolore dei commercianti della tratta M4»

«Ascoltiamo il grido di dolore dei commercianti della tratta M4, dimenticati da Sala. Chiediamo alle Istituzioni di non abbandonarli» . L’appello arriva dal consigliere comunale leghista Gabriele Lugi Abbiati, che ieri ha depositato in Comune una mozione urgente in cui chiede che agli esercenti penalizzati dai lavori della Metropolitana 4 «vengano concesse misure idonee a consentire la sopravvivenza della propria attività, già messa in grande difficoltà dalle criticità derivanti dalla pandemia di coronavirus». «Come se già non bastasse il covid», spiega Abbiati, «ci si mettono anche i problemi legati alla presenza dei cantieri della M4.

All’appello di Gabriele Abbiati si uniscono i Capigruppo dei Municipi 1 e 6, Simone Di Gennaro e Piermario Sarina. «L’Associazione commercianti Lorenteggio-Foppa», spiegano i tre esponenti leghisti, «hanno indirizzato al Comune una lettera chiedendo un nuovo bando per sostenere le attività prossime ai cantieri, lungo tutta la tratta dei lavori. Il posizionamento dei cantieri impedisce di allargare quegli spazi sul luogo pubblico che, viste le restrizioni imposte a bar e ristoranti, potrebbero essere adibiti alla ristorazione. Molti altri appelli si stanno levando dalle diverse realtà commerciali, come ad esempio gli esercenti di via San Vittore che già il 28 gennaio hanno scritto al sindaco senza ricevere risposta; l’intera categoria è conscia del fatto che a seguito della pandemia si accumuleranno ulteriori ritardi nella conclusione dei lavori per la metropolitana, con evidenti disagi sia per i cittadini che per i commercianti». «Chiediamo al sindaco Sala», concludono Abbiati, Di Gennaro e Sarina «di mostrare attenzione e disponibilità verso questi esercenti, che rappresentano una realtà fondamentale per l’economia locale del territorio. Ricordiamo che il Gruppo Lega in Consiglio Comunale nel 2019 aveva già aumentato il fondo di supporto per le attività commerciali. Chiediamo adesso al sindaco di fare un passo avanti e di non abbandonare chi vuole lavorare e produrre».