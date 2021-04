D’accordo con Confcommercio, tagliamo subito Tari a chi è rimasto chiuso

Ieri Confcommercio ha chiesto di effettuare un taglio sulla Tari 2021 a tutti gli esercizi pubblici e commerciali che hanno dovuto rimanere chiusi per Covid.

L’appello di Confcommercio per una riduzione della Tari 2021 alle imprese che hanno dovuto chiudere per alcuni periodi sulla base di ordinanze e decreti è giusto.

Già nel 2020 Forza Italia e le opposizioni chiesero un taglio vero sulla Tar , non quello ridicolo del 15% , che la Giunta approvò. Abbiamo presentato anche quest’anno emendamenti per non far pagare la Tari per le giornate in cui non si sono prodotti rifiuti nel 2021. Siamo pronti a votare in un minuto il taglio della Tari cosi come quello delle altre tasse e dei canoni per le categorie colpite. Speriamo la Giunta capisca che diminuire le tasse è la strada per salvare l’occupazione e le imprese. Se chiudono le imprese anche il Bilancio del Comune subirà gravi perdite future.