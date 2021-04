Scalpelli: “Deriva Pd-M5s, se alle comunali ci fosse Albertini potrei cambiare prospettiva”

Sergio Scalpelli, ex assessore della giunta Albertini, nel tempo poi passato alla sinistra, è particolarmente deluso dalla deriva di una possibile alleanza Pd-5Stelle e con il ricordo dell’esperienza vissuta con Gabriele Albertini, in cui aveva toccato con mano lo spessore e le qualità del sindaco, confessa che la ventilata possibilità che sia lui il competitor di Sala potrebbe fargli cambiare prospettiva, come riporta Mianews:

“Per il centrodestra la candidatura di Gabriele Albertini, se dovesse confermarsi, sarebbe un’ottima notizia: è stato un sindaco che ha lasciato un buon ricordo ai milanesi e sarebbe molto competitivo rispetto agli altri nomi usciti sui giornali, molto meno conosciuti. Ci sarebbe una competizione amministrativa, tra lui e Sala, di qualità e il nome di Albertini aprirebbe sicuramente la partita”. Così Sergio Scalpelli, ex assessore della giunta Albertini e promotore del processo di formazione in corso di una lista civica di matrice ‘liberal-democratica, tra Azione, Più Europa e Italia Viva, in sostegno alla candidatura di Giuseppe Sala, ha commentato con Mianews la possibile candidatura a sindaco di Gabriele Albertini, trapelata in questi giorni sui giornali. Scalpelli ha inoltre aggiunto di aver mantenuto “un buonissimo rapporto con Albertini, sono e rimango suo amico”. Se dovesse confermarsi l’ipotesi della candidatura di Albertini, “andrei avanti con il progetto che stiamo mettendo in piedi per creare una forza liberal-democratica e riformista che tenga insieme Azione, Più Europa e Italia Viva. Ma se dovesse prendere corpo un’effettiva alleanza tra Pd e 5Stelle, che io considero una deriva, la prospettiva cambierebbe”. Scalpelli non esclude che in questo caso potrebbe pensare di sostenere, senza scendere per forza personalmente in campo, Albertini.