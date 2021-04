Perché la nota di Sala non smentisce nulla e perché il Sindaco deve trovare il coraggio per rispondere in aula

Se il Sindaco Sala è convinto della bontà del suo operato perché non ha mai risposto in Consiglio Comunale alle nostre domande ma ha preferito inviare una memoria difensiva alla stampa?

Se Barbato è stato ritenuto idoneo per divenire dirigente di Amat è chiaro che i suoi comportamenti non imponevano un cambio di comandante.

La richiesta di comando alla amministrazione di PS di Marco Ciacci è del 11 agosto 2017. Sala, che ha dichiarato di attendere il parere del Comitato per la legalità che è stato formulato il 10 agosto, deve dunque ancora spiegarci perché ha fulmineamente deciso di fare richiesta di comando per Marco Ciacci e non ha voluto piuttosto valutare più figure, esterne al corpo di Milano ma con esperienze nella Polizia Locale, e solo dopo effettuare richiesta di comando.

Aspettiamo che il Sindaco abbia il coraggio di affrontare un democratico dibattito su questo caso e anche su talune decisioni ed episodi misteriosi che hanno riguardato la polizia locale sotto la guida del nuovo Comandante