“Mercato/Hotel QT8 Casva 2021” (con Video)

Al mercato comunale di Via Isernia (QT8) qualcosa è andato storto! L’attesa messa in sicurezza è saltata ed è nuovamente tutto aperto e disponibile. L’arrivo di casva ( tanto atteso ) non ha mutato la situazione (bivacchi, insicurezza, pernotti e degrado). A ciò aggiungiamo (nel lato che sfocia verso il parco giochi) l’utilizzo di fiamme vive e bombole del gas (fornite da ” solidali ” esterni) rende il tutto esplosivo.

Conduce Tullio Trapasso, Montaggio Paolo Rusconi; BodyCam Diamond Frank

