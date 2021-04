Vaccinazione massiva: da oggi le prenotazioni sul portale di Poste Italiane. Il calendario per fasce d’età

Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, ha fatto il punto sul calendario del piano di vaccinazione regionale massiva e del nuovo sistema di prenotazione. “A partire dal 12 aprile partiremo alle 8 di mattina a vaccinare la fascia tra i 75 e i 79 anni. Questa categoria sarà vaccinata con una media di 35mila dosi al giorno. Si tratta di una platea di 450mila lombardi”.

Per questa fascia le prenotazioni possono iniziare già da oggi, 2 aprile e, come riferisce Bertolaso “La prima dose per questa categoria potrebbe essere somministrata entro il 26 di aprile”.

Le fascia 70-74 “Dal 15 aprile apriremo poi le prenotazioni per 70-74ennni, che sono 546mila e che saranno tutti vaccinati entro il 12 maggio, ma se avremo ulteriori forniture di vaccino, come è verosimile, pensiamo di salire alle 65mila somministrazioni al giorno e chiudere le prime somministrazioni per questa fascia l’8 maggio” – ha aggiunto Bertolaso -. Apriremo quindi la prenotazione per la fascia tra i 60 e 69 anni, che sono 1,2mln”. Fasce 60-69 e 50-59 Dopo tocca alla categoria fra 60 e 69 anni, 1,18 milioni di persone, per le quali le prenotazioni partiranno il 22 aprile. “In base alle dosi disponibili potranno essere tutti vaccinati entro il 9 giugno, con maggiori dosi disponibili si partirebbe prima e si finirebbe il 18 maggio”. Dopo tocca ai 50-59 anni che potranno essere vaccinati tra il 10 giugno 16 luglio” ma con più vaccini si può chiudere tra il 19 maggio e il 7 giugno.

Gli under 49 Le prenotazioni per i vaccini per gli under 49 partiranno dal 13 giugno se verrà confermata l’attuale capacità di dosi. La data potrà essere anticipata al 14 maggio se verranno aumentate le consegne. Infine toccherà ai 4 milioni di under 40 che dovrebbero essere vaccinati entro il 18 luglio con un numero consistente di dosi di vaccino disponibile oppure entro il 20 ottobre, se la fornitura dovesse essere esigua. “Sulla base del confronto con la struttura del commissario – ha concluso Bertolaso – i numeri che vi faccio vedere potranno slittare di un mese e un mese e mezzo”. Per prenotare è necessario munirsi di documento d’identità, codice fiscale, numero della tessera sanitaria e CAP della propria abitazione. Si può scegliere una delle seguenti opzioni:

– telefonando al numero verde 800894545, che risponderà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 tranne giorni festivi;

– anche i postini possono prenotare per voi direttamente dal loro smartphone in dotazione;

– si può prenotare anche al Postamat di Poste Italiane inserendo al posto del bancomat la propria tessera sanitaria.

Moratti: “Pronti a partire con vaccinazioni nelle aziende” “La Lombardia è pronta a partire con la vaccinazione in azienda. C’è un tavolo tecnico con la commissione Salute, la nostra posizione è vaccinare nelle aziende solo i dipendenti e non i familiari”. Lo ha sottolineato il vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti. “C’è un confronto aperto, un ulteriore confronto sarà il 7 aprile e la questione verrà portata in Conferenza Stato Regioni l’8. Noi siamo pronti ma aspettiamo di avere il piano vaccinale che ci darà il commissario”, ha concluso.

