Invece di programmare adesioni di liste su liste, Sala “favorisca corse agevolate per le vaccinazioni”

A che cosa pensa Sala nell’immobilismo che si è concesso tra un’esternazione social e un’intervista? “Presenteremo nelle prossime due settimane due liste nuove in mio sostegno. Una è Volt (movimento politico europeista attivo da alcuni anni in molti Paesi europei, ndr) e la presenteremo usando il weekend per non togliere spazio al mio lavoro e tendenzialmente, può darsi nel weekend dopo Pasqua. Il giorno 17 che è un sabato, e se tutto va bene vorrei farlo in presenza all’aperto se ci sono le condizioni per farlo, vorrei presentare la mia lista invece con i componenti principale della lista, non solo i capilista, con la presentazione del logo. Quindi noi andiamo avanti”. Va avanti dove, mentre la pandemia ha messo in ginocchio la città? Ieri l’adesione della lista LGBT per sommarsi alle precedenti e alle future: tante liste per dare sicurezza a un Sindaco ambizioso che non conosce autocritica. E, forse, ha una paura folle di perdere la partita delle elezioni.

La vita reale, quella che si consuma ogni giorno e che avrebbe bisogno di attenzione? Esistono le parole, poi si vedrà, ma tornando a una difficoltà che il vivere quotidiano comporta, soprattutto in questo periodo, Taxiblu fa una proposta “Ribadiamo che sarebbe utile per noi quanto per la collettività implementare le agevolazioni per i voucher taxi, ovviamente con il supporto delle istituzioni, magari ampliando la platea di fruitori tra chi ad esempio dovrà andare a vaccinarsi nei prossimi mesi. Lo spostamento in Taxi agevolerebbe non poco il compito di chi dovrebbe recarsi nei centri vaccinali, talvolta non proprio vicinissimi alla propria residenza, senza dover utilizzare auto private o persino più mezzi pubblici.” Un modo per partecipare attivamente alle necessità di oggi e di tutti.