Corrado, M5s, dice si a un’alleanza imposta con Sala per sommare i voti. De Pasquale “Addio riformismo”

Alleanza tra Sala e i 5 Stelle? Gianluca Corrado ex candidato sindaco 5 Stelle in un’intervista al Corriere ha risposto «Visioni diverse, ma si farà. Se noi accettiamo Giuseppe Conte come figura di riferimento, beh lui ha chiaramente detto che ci vuole un’alleanza organica col Pd. Che si farà…se il Movimento è la tua casa politica, non si può che seguire questa via. E d’altra parte non è più tempo di fare questioni di puntiglio: dopo aver ingoiato il governo Draghi con ministri di Forza Italia, impuntarsi ora su Sala non ha né capo né coda. E poi anche il sindaco sta cambiando pelle».

“Basterà come esca la ‘trattativa in sede riservata sulla poltrona di vicesindaco’?”. così Gabriele Mariani candidato sindaco per Milano in Comune e Civica AmbientaLista commenta le dichiarazioni del consigliere comunale M5S Gianluca Corrado che in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato di possibile alleanza PD-M5S a sostegno di Giuseppe Sala, alle prossime elezioni comunali. “

“La alleanza PD M5S a Milano non è più ipocritamente nascosta ma dichiarata. Cosi’ Sala e il PD Milanese hanno oramai rinunciato alla tradizione riformista milanese e sposano la sinistra della decrescita felice, del giustizialismo, dei sussidi e del no alle grandi opere. Da oggi più che mai occorre lavorare per dare rappresentanza alla Milano del lavoro e dei ceti produttivi, affinché il governo della città sia orientato allo sviluppo, alla ripresa commerciale e imprenditoriale, alla mobilità e al rapporto con la città metropolitana, all’attrazione di investimenti privati e internazionali tramite meno burocrazie e meno tasse”. Così Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino.

“Ormai è evidente che il Sindaco Sala e il Partito Democratico pur di non perdere puntano ad alleanze improbabili con chiunque, persino con i 5 Stelle. Quelli per intenderci che parlando del nostro beneamato Sindaco avevano detto: “ Milano non merita un primo cittadino indagato proprio per come ha gestito i soldi pubblici. Per non parlare del famoso Modello Milano, che noi abbiamo sempre criticato e che, oggi, sfidiamo chiunque a prendere come esempio”. Così Riccardo De Corato, consigliere comunale Fdi e assessore in Regione. “Evidentemente il primo cittadino inizia a sentire la sedia traballare e per questo, in nome, della solita incoerenza che ormai caratterizza praticamente tutto quello che fa, imbarca tutti. Una maggioranza così fantasiosa ed eterogenea, riuscirebbe, sono convinto, a fare ancor più danni di quanti ne abbia fatto la giunta di oggi nell’attuale legislatura, il che costituirebbe un vero record e l’ennesima iattura.”

“Le due interviste di questa mattina a Giuliano Pisapia e a Gianluca Corrado (M5S) denotano visioni e stili profondamente diversi: la prima proviene da un riferimento politico importante per la storia di Milano, che ha segnato una svolta, in una dimensione di prospettiva, e che ha avviato un virtuoso percorso di rinascita.

La seconda assomiglia ad una sorprendente “conversione” di chi, da feroce oppositore della coalizione di centro sinistra e del Sindaco Sala, sembra ora orientato ad un riposizionamento in una futura possibile coalizione di maggioranza a sostegno del primo cittadino; tale percorso non è tuttavia preceduto da una alcuna condivisione di contenuti e non mi sembra vi siano proprio le condizioni per un cammino comune”. Così Laura Specchio, capogruppo di Alleanza Civica per Milano dopo l’intervista di Gianluca Corrado, consigliere M5S, al Corriere della Sera.

“Una casa politica non risiede nei soli simboli e nelle alleanza strutturali tipiche della partitocrazia. Peggio ancora se nate sottoforma di ‘esperimento in provetta’ o come ‘matrimonio imposto’. Se esistesse reale condivisione comprovata di un programma allora va bene. Ma non ci è dato saperlo e non ci riguarda. Come Milano Concreta abbiamo avviato un nuovo corso che come Lista civica non guarda in faccia alle strategie e le convenienze. Abbiamo una casa pronta ad accogliere chi crede ancora in valori di essenza, concretezza , competenza ed impegno sul territorio a lungo termine”. Così Simone Sollazzo, consigliere comunale del gruppo misto, ex Cinque Stelle e promotore del gruppo di Milano Concreta, ha commentato le parole del consigliere Gianluca Corrado sulla possibilità di un’alleanza del Movimento Cinque Stelle con il sindaco Giuseppe Sala alle elezioni comunali di Milano.