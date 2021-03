Subito un incidente in Corso Sempione per gli interventi improvvisati. Esposto contro il Comune

L’incidente occorso a un motociclista in Corso Sempione è stato causato da una violazione del Codice della Strada che il Comune ha commesso.

Il Comune ha fatto applicare i cordoli gialli in gomma che sono assolutamente vietati dal Codice della Strada in funzione di delimitatori di incroci e sedi stradali.

Tali cordoli hanno provocato purtroppo numerose vittime tra ciclisti e motociclisti in Italia.

Per questo Forza Italia depositerà domani un esposto alla Procura.

Oltre a denunciare la violazione del Codice della Strada segnaliamo l’abuso di spendere 134.000 euro per un intervento provvisorio.

L’intervento di Corso Sempione è stato realizzato in maniera improvvisata perché il Comune non è riuscito a individuare tramite gara chi dovesse realizzare il progetto completo di risistemazione del Corso. L’Assessorato alla Mobilità è quindi ricorso provvisoriamente ad un appalto di segnaletica stradale.

Chiediamo alla magistratura di sanzionare la protervia con cui il Comune pregiudica la sicurezza stradale e viola la legge pur di realizzare interventi improvvisati a soli fini “elettorali”. Corso Sempione è un’area di pregio architettonico e merita una pianificazione attenta a cominciare dalla previsione di parcheggi sotterranei come usa in tutto il mondo quando in un’area insistono residenza, uffici e locali.