De Corato: via Gola in mano a criminali ma la priorità per il comune è un restyling

“Per il Comune la priorità nella zona di Via Gola/Picchi è il restyling dell’area che secondo i progetti, ambiziosi e anche molto costosi, verrebbe in buona parte pedonalizzata e una movida ‘positiva’. I residenti, invece, esasperati dai continui fatti delittuosi consumatisi in via Gola, chiedono in primis più sicurezza. Oggi finalmente un’ordinanza di custodia cautelare ha colpito alcuni dei membri del gruppo che nella zona la fa da padrone”: così Riccardo De Corato, consigliere comunale di FdI e assessore alla sicurezza. “Alcuni dei giovani arrestati, tutti di origine nord africana, si erano particolarmente distinti anche in occasione dei disordini di capodanno 2020 e avrebbero poi continuato a commettere rapine ed episodi violenti ai danni di coetanei che transitavano nell’area – prosegue De Corato -. Il Comune continua a sprecare denaro cercando di intercettare con programmi educativi chi come modello di vita ha delinquenza e spaccio. Adesso sperano che basti un restyling delle vie per allontanare o, far redimere, spacciatori, occupanti abusivi e delinquenti abituali. Credo che l’unico modo per bonificare l’area, che né questa giunta né la precedente hanno mai adottato, sia quello di attivare un presidio dinamico di Polizia Locale e Forze dell’Ordine di tutta la zona Navigli. Penso in particolare ad un servizio di telecamere che funga da occhio vigile per tutto il quartiere. Allo stato attuale in via Gola c’è solo una telecamera, quella del varco della ZTL, che viene utilizzata solo per fare multe e non certo per controllare il territorio. Le vie dei navigli sono ormai da tempo in mano alla delinquenza e far finta di niente, rimandando ogni decisione, non porta ad altro che rafforzare il loro controllo ed insediamento sul territorio”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845