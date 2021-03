“Bocconi di Degrado 2” (con video)

In Viale Toscana (quindi non in periferia) un’area incolta e il suo marciapiede sono divenuti una terra di nessuno. Un angolo di Milano sporco inquinato e maleodorante, con un tappeto di cibo sprecato e di rifiuti buttati a terra. Ecco cosa abbiamo scoperto e trovato a pochi passi da Pane Quotidiano e dal parco Ravizza, proprio davanti al nuovo Hub Bocconi e ai palazzi in via Confalonieri …

Conduce Tullio Trapasso, Montaggio Paolo Rusconi