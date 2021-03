Al via la “summer 2021” della bulgara Tayaranjet.

Colpo a sorpresa del vettore bulgaro che collegherà Trapani a Milano Linate. 28 voli settimanali, con una capacità di 16800 posti offerti mensili. Anche Genova e Pescara e ora collegate con Trapani e a breve due tratte internazionali

C’è sempre più Tayaranjet per volare dall’aeroporto di Trapani. Tra estate e futuro, la novità riguarda la “summer 2021” del vettore bulgaro che opera già dall’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani dallo scorso mese di dicembre per le destinazioni di Ancona, Trieste e Perugia in regime di continuità territoriale.

Nuova programmazione e rinnovata fiducia nella prospettiva commerciale della compagnia dal cuore sempre più siciliano. Le novità riguarderanno gli slot assegnati su Milano Linate che assicureranno i collegamenti a partire dal prossimo 15 giugno.

28 voli settimanali per collegare Trapani a Milano /Linate. Due frequenze giornaliere, 16800 posti offerti mensili . Comodità, ma anche flessibilità oraria per facilitare la vita dei viaggiatori.

Sette giorni su sette. Si parte da Trapani alle ore 08,15, mentre il rientro da Linate è previsto alle ore 10,35. La seconda frequenza giornaliera prevede partenza da Trapani alle ore 17,45 con ripartenza da Milano/Linate alle ore 20,15.

Altre novità riguardano i collegamenti che da Trapani saranno operati per le città di Genova e Pescara.

Due rotazioni settimanali. Da Trapani per Genova il lunedì e il venerdì con partenza alle ore 12,55 e rientro alle ore 15,05. Il Trapani-Pescara viene, invece, schedulato il giovedì e la domenica con partenza da Trapani alle ore 12,55 e rientro dalla città abruzzese alle ore 15,30.

Le new entry potrebbero non fermarsi qui. La Tayaranjet, che ha stabilito il proprio hub proprio a “Birgi”, annuncerà a breve due nuove destinazioni internazionali che andranno a completare l’offerta della stagione estiva. Novità anche sui servizi offerti all’interno delle tariffe, visibili sul sito.

«Siamo felici di questo nuovo segnale di fiducia della compagnia aerea Tayaranjet – ha commentato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – un importante elemento di crescita per il nostro aeroporto e per il territorio, rilancia il fatto che la destinazione Sicilia è un punto di forza per lo sviluppo del turismo.

Siamo tra i primi aeroporti per numero di collegamenti di destinazioni nazionali. Condividiamo il sostegno delle attività di Tayaranjet per la mobilità dei cittadini con il travel pass e, inoltre – conclude Ombra – il collegamento con Linate, con così tanti slot, ben due volte al giorno, è un avvenimento storico che ci regala grande felicità».

