Riqualificazione costosa e indegna per piazza Sant’Agostino. E’ questa la svolta green di Sala per il Municipio1?

Il rifacimento di piazza Sant’Agostino, che ammetto era doveroso vista la situazione precedente, è costato ai contribuenti 1,5 milioni di euro.

I lavori, deliberati anche dal Municipio1 a novembre2017, già nel progetto mostravano carenze ed errori come il privare di più di 160 posti auto i residenti della zona (che ora l’auto devono metterla in tasca) e il piantare pochi alberi, che ora sono anche sommersi dai rifiuti durante e post mercato durante le operazioni di pulizia.

Ora che la piazza è stata riconsegnata ai residenti e alla cittadinanza, scopriamo che neppure i lavori necessari per ospitare dignitosamente il mercato due volte la settimana presente sulla piazza sono stati realizzati.

Infatti, non sono stati creati neppure gli scoli dell’acqua per il banco del pesce, che è un motivo di disagio per residenti che speravano tanto nei lavori di riqualificazione.

La giunta del municipio1 che la giunta di Palazzo Marino meritano una bocciatura per i lavori inadatti, che noi cittadini ovviamente abbiamo pagato. Da ricordare in merito al mercato, sono anche le colonnine per l’elettricità installate ancora durante la giunta Pisapia costate alle case comunali 400.000 ma mai utilizzate.

I milanesi ed il centro di Milano meritano più di soli slogan sulle svolte ambientaliste, meritano concretezza e una buona amministrazione

Federico Benassati

Consigliere Municipio 1