Municipio 5- Assessore Esposito (FI): nuovi orti e nuova area cani in via Filippetti

E’ stata realizzata una nuova area cani in via Filippetti su richiesta inoltrata con una raccolta firme di 160 firmatari. Ho ricevuto moltissime mail di ringraziamento.

Di seguito una delle tante: Buonasera Assessore Esposito, siamo molto contenti che l’area cani di via Filippetti sia ormai quasi completata e non vediamo l’ora di poterne usufruire con i nostri amici cani: sentivamo la mancanza di un’area di questo genere in zona e siamo certi che questa iniziativa contribuirà a ridurre l’increscioso stato di degrado in cui versava l’area oggetto dell’ampliamento.

Desidero quindi ringraziare sentitamente Lei e tutti coloro i quali all’interno del Municipio 5, del Comune e dell’Assessorato competente hanno reso possibile il concretizzarsi di questa iniziativa.

Sono appena partiti i lavori della riqualificazione area giochi alle Terrazze la richiesta mi era stata fatta dalla Di Vaia su pressione dei residenti

Sono stati assegnati i nuovi orti in via Campazzino – Parco Ticinello, l’area prima era occupata da orti abusivi, si è reso necessario bonificare intervenendo con la realizzazione di 18 orti

Su richiesta di un “Nonno” che da anni chiedeva la riqualificazione dell’orto didattico della scuola Wolf Ferrari, finalmente i lavori sono stati ultimati, sono contento di aver esaudito una richiesta inascoltata da tempo dall’amministrazione centrale, spero che presto i ragazzi possano anche ritornare a fare educazione ambientale in presenza con il super “Nonno”.

Giovanni Esposito

Assessore Verde,Ambiente

Arredo Urbani, Mobilità

Commercio e Attività Produttive

Municipio 5 Milano