Vaccini, buone notizie: già 30 mila a Niguarda – Drive Through Parco Trenno per 3000 al giorno

All’ospedale Niguarda di Milano è stata superata la soglia delle 30mila dosi di vaccino somministrate dall’inizio della campagna vaccinale. Sono oltre 20.000 quelle destinate al personale ospedaliero di Niguarda e al personale sanitario del territorio, le cui vaccinazioni erano iniziate il 27 dicembre con il “Vax Day”. Sono 9.400 le dosi somministrate agli over 80, con una copertura che supera il 53% degli anziani residenti nel Municipio 9 della capoluogo lombardo. Di questi, circa 1.400 hanno già ricevuto anche la seconda dose del vaccino. Per la macchina vaccinale al Niguarda sono stati attivati 2 centri dedicati, con personale sanitario e amministrativo, uno all’interno dell’Ospedale e uno in una struttura territoriale (via Ippocrate). All’attività ambulatoriale si aggiunge anche il servizio di vaccinazioni domiciliari per i pazienti over 80 più fragili. In questo caso, ad oggi i medici e gli infermieri di Niguarda hanno somministrato a casa 430 vaccini. Prossimo step della campagna riguarda, nei prossimi giorni, la vaccinazione dei pazienti estremamente fragili o con gravi disabilità a carico delle strutture ospedaliere. Coda in auto e somministrazione del vaccino anti-Covid direttamente in macchina. Prende il via la riconversione in polo vaccinale del Drive Through della Difesa al Parco di Trenno di Milano, ideato per effettuare tamponi.

Il centro è il più grande Drive Through della Difesa d’Italia ed è il primo a essere riconvertito: a regime consentirà di somministrare 2mila dosi di vaccino al giorno. Già da oggi, nelle due linee attive su 10, saranno 600 i vaccini inoculati agli insegnanti in coda fin dalla mattina. Le altre 8 linee continueranno a essere dedicate ai test, rapidi e molecolari. “Questa attività segna il punto di un’eccellente collaborazione tra le Forze Armate, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Protezione Civile, la Croce Rossa e i volontari per fornire un servizio ai cittadini”, ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Le linee dedicate alla vaccinazione, con impiego di medici e infermieri militari, saranno operative dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 17.30. Il Centro Ospedaliero Militare di Milano metterà a disposizione medici e infermieri, mentre ASST Santi Paolo e Carlo della Regione Lombardia gestirà gli aspetti organizzativi. La collaborazione tra i due enti per le vaccinazioni è già in corso presso l’ospedale Militare di Baggio. In tutto, viene fatto sapere, sono 60 i medici e 120 gli infermieri militari impiegati in Lombardia presso l’ospedale Militare di Baggio e nei 28 Drive Through della Difesa (DTD). Su tutto il territorio nazionale sono 138 i Drive Through della Difesa, mentre sono 7 i Presidi Vaccinali della Difesa già operativi: oltre i due centri a Milano, c’è Roma con la Cecchignola, Isernia, Cosenza dove è stato riconvertito l’ospedale da campo costruito dall’Esercito Italiano, Pomigliano D’Arco e Caserta.