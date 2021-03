Mobilità, Municipio 4 chiede eliminazione ciclabile viale Puglie: “Pericolosa”

“Immediata eliminazione della striscia bianca tratteggiata lungo i due sensi di marcia di viale Puglie al fine di rendere più scorrevole il traffico, ma soprattutto di scongiurare possibili incidenti fra mezzi a motore e biciclette/monopattini che potrebbero causare gravi danni in primis ai conduttori di questi ultimi”. E’ il contenuto di una delibera di Giunta del Municipio 4 di Milano.

“Siamo preoccupati – spiega il Presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi – perché quella di cui stiamo parlando non è una vera pista ciclabile, una striscia bianca tratteggiata con disegno indicante ‘biciclette’ lungo ciascuno dei due sensi di marcia di viale Puglie. Essa infatti viene interpretata dalla quasi totalità dell’utenza in modo non corretto: gli automobilisti la avvertono come una corsia riservata alle biciclette e non la impegnano creando code e sorpassando gli altri veicoli invadendo la corsia opposta (è recente un grave incidente frontale di questo tipo che ha coinvolto tre veicoli), i velocipedi al contrario la impegnano anche contromano con grave rischio per la loro incolumità. Capita inoltre di vedere ciclisti pedalare sul marciapiede in quanto in quella ‘corsia’ non si sentono protetti dal traffico veicolare. E’ già norma del Codice della Strada che i velocipedi circolino il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, dunque la striscia bianca tratteggiata su v.le Puglie appare ridondante e fuorviante”. Inoltre, prosegue Bassi, “l’introduzione di questa pseudo pista ciclabile ha rallentato il traffico, aumentando le code di veicoli che arrivano a intasare persino via Caroncini e p.zza Salgari da una parte, via Bacchiglione dall’altra causando notevole incremento dei tempi di percorrenza di veicoli privati ma anche di quelli pubblici, nonché ulteriore inquinamento”. Il Consiglio di Municipio, ricorda il Presidente, “ha già approvato un documento articolato che avanza una serie di richieste per una sistemazione più razionale di questo asse viario. Riteniamo che in attesa di una risposta in merito, si proceda subito con l’eliminazione della striscia tratteggiata. Viale Puglie è una strada ad alta densità di veicoli, l’impatto fra un’auto o un furgone e un monopattino o una bici potrebbe finire in tragedia”.