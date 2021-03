Via Saint Bon: ospedali senza parcheggi, ciclabili senza ciclisti

Il video girato ieri in Via Saint Bon è emblematico.

Le due piste ciclabili hanno cancellato i pochi posti auto a disposizione di chi accompagna i pazienti al poliambulatorio CDI o all’ospedale militare di Baggio (sede di campagna vaccinale).

La corsia unica trasforma ogni sosta per lasciare scendere i passeggeri da auto e bus in uno stop per le lunghe code che si formano.

Sono purtroppo scene quotidiane, hanno raccontato i rappresentanti dei Comitati dei residenti della zona Legioni Romane/Zurigo Saint Bon alla Commissione mobilità di Palazzo Marino. Eppure l’Assessore Granelli ha avuto il coraggio di dire che le ciclabili sono state studiate con un “modello” in grado di prevedere i flussi e che tutto va bene….comicità involontaria se non fosse per i disagi di tanti anziani che non usano l’auto per diletto.