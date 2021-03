Si fa un gran parlare lotta al covid, e negli ultimi giorni ci si interroga sulla necessità di anticipare il virus anziché rincorrerlo.

Ma iniziamo facendo un breve riepilogo.

Il governo Conte-due si era concentrato principalmente sulle chiusure come mezzo di difesa, lockdown regionali al posto di quello nazionale, basandosi su dati consolidati vecchi di settimane… quindi intempestivi.

Il governo Draghi sceglie una linea più organica, composta da chiusure più mirate, campagna vaccinale, con il Ministro Giorgetti in prima linea per la produzione dei vaccini.

La Regione Lombardia in tutto questo ha gestito al meglio l’emergenza coi mezzi a disposizione, ha anticipato le decisioni del governo durante la prima ondata, obbligando Conte a seguirla sulla linea tracciata, e ha supportato al meglio la popolazione e l’economia.

Ora veniamo all’argomento d’attualità, anticipare il virus.

La maggior parte della comunità scientifica è concorde sul considerare la pandemia attuale un’emergenza di lungo periodo, con la quale dovremo convivere per anni e che necessiterà di nuove misure di convivenza, perché non è pensabile continuare con le sole chiusure come durante il governo Conte-due.

Inoltre, come abbiamo visto negli ultimi anni, la varietà di virus che compaiono, sempre dalla Cina, rende il tema della prevenzione alla diffusione di nuove malattie di assoluta importanza.

Perché allora non cogliere l’occasione per effettuare un cambio radicale nella visione della prevenzione?

Esistono ad esempio sistemi di sanificazione dell’aria perpetui, che eliminano ogni tipo di minaccia nei luoghi chiusi, che quindi diventerebbero aree COVID free e quindi non andrebbero più chiusi a comando.

E sapete la parte ancora più sensazionale? Abbiamo aziende eccellenze del settore proprio in Lombardia!

Ma perché questa occasione diventi realtà serve lungimiranza e investimenti pubblici mirati.

Luca Ceresa