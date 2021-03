All’Isola Granelli appicca l’incendio e poi grida ” al fuoco al fuoco “.

Nuova puntata della “urbanistica improvvisata” di Beppe Sala e Granelli.

Prima la giunta ha creato un delirio di traffico in zona Isola, determinato da tanti interventi improvvisati: le ciclabili (Via Alserio, Viale Zara e Cavalcavia Bussa), la pedonalizzazione davanti alle scuole (Via Toce) e l’Urbanistica Tattica (Piazza Minniti). Poi dopo aver innescato la congestione la Giunta ha deciso, senza condividere con nessuno l’idea, di istituire una enorme Zona a Traffico Limitato serale.

Come al solito non è stato studiato l’impatto sulle zone di confine, non ci si è preoccupati di realizzare parcheggi sotterranei in una zona che pure è in grande espansione e trasformazione. Così non si previene il conflitto già esistente tra locali e residenti che trasformerà la zona in un divertimentificio all’aperto “Navigli 2 “.

Nella Città del Politecnico Sala ha abrogato gli studi preliminari e la pianificazione urbanistica, quindi prima si realizzano le proprie utopie, a spese del contribuente, e poi si scoprono gli errori compiuti e caso mai si rimedia, sempre a spese del contribuente.