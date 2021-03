Cinisello, 43 kg di “erba” e uno di hashish in balcone: arrestato 31enne

I poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile di Milano hanno arrestato un 31enne italiano incensurato dopo aver trovato 43 chilogrammi di marjuana e un chilo di hashish nella sua abitazione di Cinisello Balsamo, nell’hinterland del capoluogo lombardo. Secondo quanto spiegato dagli investigatori, l’uomo è stato visto muoversi con fare sospetto all’ora di cena in via Bernardo Rucellai, in zona Gorla a Milano ed entrare con una borsa della spesa piena in uno stabile e uscirne dopo pochi minuti con la borsa vuota. Fermato per un controllo, aveva in tasca cinquemila euro in contanti di cui non ha saputo spiegare l’origine. Gli agenti hanno quindi deciso di perquisire l’appartamento dove vive e in alcune scatole coperte da un telo in balcone, hanno trovato l’ingente partita di stupefacenti. Il 31enne è stato così recluso nel carcere di Monza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

