Una barzelletta al giorno toglierà Sala di torno?

Leggendo la cronaca ogni giorno c’è una perla/barzelletta che riguarda la geniale innovazione della viabilità.

L’ultimo episodio: una nuova ciclabile che finisce dopo 5 metri. È la pista ciclabile più corta del mondo quella tracciata in via Francesco Sforza, in pieno centro città. Subito interrotta dalla fermata dell’autobus.

Il tratto di ciclabile in via Sforza fa parte della “bike lane” lungo la Cerchia dei Navigli di Milano, il tratto di strada della circonvallazione interna compreso appunto tra via Francesco Sforza (altezza via San Barnaba), via Visconti di Modrone, via San Damiano, via Senato e quindi via Pontaccio fino all’incrocio con via Mercato e corso Garibaldi, per un totale di 2,6 chilometri di percorso.

Si direbbe che “pista o corsia ciclabile” sia diventata un’occasione spesso per sorridere a priori prevedendo errori e deficienze. Ma sì anche questo è un primato e visto che altri record sono stati cancellati forse dalla pandemia, ascriviamolo nel carnet di Milano.