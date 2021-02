Sala si fotografa con la segnaletica, i milanesi aspettano che la sistemi

Beppe Sala con spregio del ridicolo si e fatto fotografare con segnaletica stradale varia.

Era una delle sue pose per Instagram, suo passatempo preferito da quando è Sindaco.

Stavolta però la foto suona come una presa in giro per i milanesi.

Milano è infatti un gruviera di buche e una selva di cartelli, molti dei quali danneggiati o sbagliati. Dunque un vero Sindaco avrebbe dovuto recarsi al Nucleo Intervento Rapido per studiare come aumentare gli investimenti, migliorare la progettazione e il controllo della manutenzione stradale. Altro che selfie!

La leggerezza con cui il Sindaco affronta alcune delle più grandi criticità del suo mandato ha però scatenato i milanesi inferociti sulla sua pagina Instagram. Gli hanno rinfacciato tutti i suoi disastri viabilistici: scarsa manutenzione stradale, pavé sempre fuori posto, palificazione selvaggia, segnaletica sbagliata, ossessione ciclabili, Area C inutile e tutte le ben note fesserie.

Nulla hanno potuto i suoi spin doctor. Per una volta Beppe è stato spernacchiato pure nel social in cui si specchia con tanta arroganza.