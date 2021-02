Cagnolati (FI) : Cantiere di via Ampère, mancata piantumazione e salvaguardia degli alberi

Il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati (FI) segnala a Sindaco, Vicesindaco e autorità competenti l’inquietante situazione di via Ampère dove i lavori di riqualificazione hanno comportato l’abbattimento di un ingente numero di alberi:

* Come da foto allegate, segnalo che nonostante siano terminati i lavori di riqualificazione di Via Ampere, ad oggi all’appello manchino ancora circa 39 alberi abbattuti e non ripiantati.

Suona molto singolare che tutti e 39 alberi siano stati abbattuti in concomitanza con i lavori, che tutti si fossero ammalati contemporaneamente e fossero contemporaneamente a rischio caduta – Categoria D – e non ci fossero altre strade da percorrere in modo tale da salvarne almeno buona parte.

Ritengo sia un problema sia di manutenzione che di atti vandalici che molto spesso rimangono impuniti riducendo gli alberi a secchi steli provocandone la morte.

Poiché la stagione favorevole per la piantumazione sta volgendo al termine, con la presente richiedo per quanto di competenza:

Se e quando si provvederà ed in che modalità al ripristino di tutti gli alberi in precedenza eliminati Quali tipi di essenze verranno scelte Se ci siano piani di controllo e sorveglianza, anche mediante l’utilizzo di telecamere presenti in zona, al fine di proteggere le alberature presenti da eventuali atti vandalici perpetrati sulle stesse Quale sia il piano previsto di manutenzione sia per queste alberature nello specifico che in generale delle alberature presenti sul territorio del Municipio 3

Da una giunta che si è sempre proclamata “Green”, che ha ideato e sponsorizzato il piano “ForestaMI” mi sarei aspettato qualcosa di diverso, sembra che alcune iniziative rimangano solo sulla carta, che non vengano seguite da interventi concreti.

Spero vivamente di essere smentito e che questo non sia il caso.*

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano