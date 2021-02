Nuovo incendio in via Rizzoli

Questa notte è bruciata una baracca degli orti in via Rizzoli, vicino al Corriere della Sera, ma, cosa ben più preoccupante, a fianco al distributore di benzina. In sei mesi è il quarto rogo. Non si sa quanti siano dolosi, ma nessuno resterebbe stupito se lo fossero tutti e quattro. Il terreno, riporta Milano Today, è di proprietà dell’INPS. Resta il fatto che l’abusivismo che si sviluppa sopra (tra cui le baracche che secondo alcuni sarebbero usati come discoteca e secondo altri ospiterebbero degli sbandati. Non che le due cose si escludano a vicenda…) è sicuramente un tema che riguarda anche il Comune.

Comune che, nonostante una visita in pompa magna alle case popolari davanti al luogo dell’incendio, non pare particolarmente coinvolto nella risoluzione del problema.