Bertolaso: meritano di operare in sicurezza, da lunedì vaccino per volontari Protezione Civile Lombardia

Saranno vaccinati da lunedì 15 febbraio i volontari di Protezione civile di Regione Lombardia. Le somministrazioni, che procederanno di pari passo con quelle degli appartenenti alle Forze dell’ordine, verranno effettuate gradualmente in base alla disponibilità dei vaccini e dando la precedenza ai volontari già impegnati sul campo nel supporto al sistema sanitario, proseguendo fino al raggiungimento della copertura vaccinale totale dei volontari. Lo comunica in una nota Palazzo Lombardia, spiegando che la decisione è stata presa dopo l’incontro con i sindaci lombardi e i rappresentanti delle organizzazioni di Protezione civile. “Si tratta di un passo importante che rende giustizia a chi, come i volontari lombardi, è stato da subito in prima fila in questa guerra al virus, sacrificando il proprio tempo libero e spesso anche la propria vita – ha detto Guido Bertolaso che cura in Regione la campagna vaccinale – I nostri uomini meritano di operare nelle condizioni di massima sicurezza per la propria salute, allo stesso modo delle Forze dell’ordine, e tanto più adesso che il ruolo della Protezione civile diventa assolutamente indispensabile nel portare a termine con successo la grande campagna vaccinale lombarda”. Ringraziamenti a Fontana, Moratti e Bertolaso da parte dell’assessore al Territorio e Protezione Civile, Pietro Foroni, che ha voluto sottolineato l’avere “voluto riconoscere il grande valore dei volontari, assimilandoli alle Forze dell’ordine e prevedendo quindi la vaccinazione per chi da subito è impegnato sul campo. Regione Lombardia dimostra la sua grande vicinanza al mondo del volontariato e la grande sinergia con il sistema di Protezione civile per la predisposizione e la realizzazione del piano vaccinale”, ha concluso.

